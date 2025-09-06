Partidazzzo: Los mejores memes del amistoso entre México vs Japón

La Selección Mexicana vivió el primero de sus dos duelos amistosos contra las selecciones de occidente, siendo Japón el primero de ellos. Desafortunadamente para los fanáticos, el duelo dejó mucho que desear.

Los aztecas y los nipones empataron a cero en la cancha de beisbol de Oakland, situación que no dejó nada contenta a la afición que acudió al recinto, pues despidieron a los jugadores entre abucheos y silbidos.

Tras el discreto empate, las redes sociales no perdonaron y se dejaron ir con los memes sobre el empate, donde el tema principal fue el poco nivel futbolístico mostrado por los aztecas ante sus fanáticos.

Aquí te dejamos los mejores memes del amistosos México vs Japón: