Ricardo Lavolpe aseguró que los genes condicionan a los deportistas

Una vez más, Ricardo Lavolpe, entró en la polémica, esto luego de declarar que los deportistas condicionan su deporte dependiendo de la genética que tengan, asegurando que el éxito y proyección dependen de eso.

Cada país tiene su deporte

Durante la transmisión al finalizar el juego amistoso entre México y Japón, el ex técnico argentino, hizo una analogía sobre el boxeo y el futbol, asegurando que depende la genética del país para el éxito del deporte al que se quieran dedicar.

“Son genes. ¿Cuántos boxeadores saca Argentina, Uruguay? México saca boxeadores y boxeadores, hay más de gente de lo que ustedes hablan, la gente debe de entender”, dijo Lavolpe durante el programa ‘Línea de 4’.

Tras las declaraciones, ninguno de sus compañeros de TUDN, David Faitelson y Andrés Vaca, estuvieron en desacuerdo con el bigotón, asegurando que no depende del lugar del que nacen sino por el trabajo que se hace día a día.

