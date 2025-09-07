¡Internacional! Jorge Campos 'debuta' en la televisión de Japón durante partido de México

El carisma de Jorge Campos volvió a robarse la atención, esta vez de manera inesperada. El exguardameta de la Selección Mexicana y actual comentarista de TV Azteca tuvo una intervención fortuita en la transmisión de la cadena japonesa NHK, durante el partido amistoso entre México y Japón disputado en el Coliseo de Oakland.

Jorge Campos, exportero del Tri | IMAGO7

La prensa nipona viajó hasta Estados Unidos para cubrir el encuentro y, desde la cabina contigua a la de TV Azteca, enfocó accidentalmente a la leyenda mexicana. En cuanto Campos se dio cuenta de que las cámaras japonesas lo estaban registrando, no dudó en reaccionar con su estilo característico.

Jorge Campos saliendo en la transmisión japonesa del México vs Japón jajajajajaja pic.twitter.com/xmiHsSH0i3 — Beto (@__moztro__) September 7, 2025

Con humor y espontaneidad, el histórico arquero saludó a la audiencia japonesa y hasta lanzó un pronóstico: “México 2-0 Japón”. Aunque el marcador final no le dio la razón, el gesto desató simpatías tanto entre los narradores nipones como en las redes sociales.

Jorge Campos, comentarista de TV Azteca | IMAGO7

Un guiño inesperado a la audiencia japonesa

Lo que inició como un simple encuadre desde la cabina de NHK terminó convirtiéndose en el debut de Jorge Campos en la televisión japonesa. Sin planearlo, el exportero logró conectar con una nueva audiencia y recordó por qué sigue siendo una figura mediática capaz de trascender fronteras.

Años después de su retiro, Campos continúa sorprendiendo con apariciones peculiares que mantienen vivo su legado, esta vez en uno de los canales más importantes de Asia.

Jorga Campos aparece en la televisión japonesa | imago7