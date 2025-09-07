Milica enciende polémica con Alana Flores ¿Se viene pelea?

El evento de boxeo y streamer, ‘Supernova Orígenes’, dejó mucho de qué hablar, no solo de las peleas sino también de todo lo que generó a nivel personal de cada uno de los participantes. Tras casi un mes de el evento, la streamer y ganadora de su combate, Milica, apareció un video para hacer pública su enemistad con Alana Flores.

Alana en Supernova I @alanafloresf

‘Me parecería increíble pelear con ella’

Durante un Live de la creadora de contenido argentina, habló sobre las polémicas declaraciones de Alana, donde aseguró que Milica no era una profesional, a lo que respondió que no entiende por qué sus declaraciones.

‘Ella tiene mi número y las cosas me las puede decir por privado. Me molesta que haga esto, de hablarlo en los medios’, declaró, durante un en vivo.

Además de mostrar su molestia, Milica confirmó que sí hubo un interés de pelear con ella, aunque no entiende por qué llegar a estos extremos, además de dejarle un mensaje a Alana para recordarle que no son boxeadoras profesionales.

‘Dice que no fui profesional, primero que nada no somos profesionales, somos creadoras de contenido acá profesional no es nadie, porque sino para eso ándate al boxeo amateur y no lo hagas en un stream, hazlo con profesional’, declaró.

“Lo que ella vio supuestamente no sé qué fue, yo la vi, la saludé y pasó de largo, yo no sé qué vio ese día. Un día antes nos estaban peinado, le pregunté cómo se había preparado y me respondió tan para el orto que hasta los que nos estaban peinando se incomodaron”, concluyó.

Al final, Milica solo dejo en ver su molestia con Alana por hacer ‘polémica barata’ y que si quiere hablar las cosas se hacen por privado, aunque tampoco cerró la puerta a una posible pelea en argentina entre ambas.

Milica en Supernova I @milica_yb

¿Qué dijo Alana de Milica?

Hace unos días salió a la luz un video donde le preguntan a Alana previo a su duelo con Gala, con quien le gustaría pelear en argentina, haciendo mención que estaba la opción de Milica, a lo que Alana respondió que no le gustaría pelear con alguien que no se toma las cosas con seriedad.

“Yo decía que si peleaba alguna vez en argentina, me gustaría que hubiese sido contra Milica. Recientemente ha hecho cosas que me parecen poco profesionales y a mi no me gusta pelear con personas que no se toman las cosas con seriedad” declaró Alana.

Evento Supernova Orígenes I @alanafloresf