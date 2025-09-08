Marc Crosas y Lola del Carril protagonizan romántico reencuentro

Una de las cosas más virales a lo largo del Mundial de Clubes 2025 fue la dupla creada por la relatora argentina Lola del Carril y el comentarista de TUDN Marc Crosas, ya que más allá de haber hecho mancuerna en las transmisiones del torneo, fuera de ello, ambos 'hicieron química' y la gente pedía que estuvieran juntos en más encuentros.

Ahora, después de su regreso de Argentina, Crosas 'presumió' a la narradora sudamericana en un video a través de sus redes sociales, generando ilusión en los fans del famoso shippeo.

Lola y Marc han regresado a redes sociales | X: @marccrosas

"La vocha sonríe de nuevo"

El video con el cual se pudo ver a los dos juntos de nuevo fue publicado en las redes de Marc Crosas, donde aparecen ambos en el medio de un entrenamiento, con el catalán sonriendo a la cámara al explicar que se siente muy contento de poder contar con Lola de regreso en México.

"Si de por sí ando motivadísimo entrenando, imagínense cómo ando ahora. ¡Regresó! La vocha sonrié, Marc Sonríe de nuevo", se puede escuchar por parte del exjugador de Santos Laguna.

Por si fuera poco, el video tomó se volvió aún más emotivo cuando Del Carril optó por besar la mejilla de Marc, para después tapar la cámara con la mano y terminar la muestra del reencuentro.

Nuevo país, nuevo trabajo

Después de su participación como narradora de DAZN en el Mundial de Clubes, la exmiembro de ESPN, Lola del Carril ha regresado a México para unirse a TUDN como relatora a tiempo completo; sin embargo, de manera reciente, la argentina ha declarado una situación con la cual no está de acuerdo en su nuevo trabajo, pues cree que hay mucha publicidad en las transmisiones.

También, desde que las participaciones de Lola se hicieron virales en internet a lo largo del 2025, Del Carril ha sido confundida en distintas ocasiones con Mercedes Margalot, otra narradora distinta famosa por una narración de un gol de Granit Xhaka.

La 'pareja' ha tenido incluso algunas citas juntos | X: @marccrosas