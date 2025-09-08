¡Cambió el futbol! Neymar se luce en Pádel durante Fecha FIFA

Neymar ha cambiado el futbol por el pádel, durante esta Fecha FIFA, en redes sociales el brasileño ha presumido sus mejores dotes con su muñeca moviendo la pala para concretar un puntazo ante algunos amigos.

El jugador de Santos se tomó un momento para relajarse con otra de sus pasiones que es el pádel, incluso siendo. Cabe mencionar, que recientemente presumió a través de una historia en Instagram su seguimiento a las Finales de Tarragona.

Neymar l X:neymarjr

Ausencia con Brasil

Neymar Júnior que no fue llamado a la Selección Brasileña por decisión técnica, quiso olvidarse del balón, sin antes generar polémica con sus declaraciones sobre no ser tomado en cuenta por Carlo Ancelotti.

“Si me quedé fuera, fue una decisión técnica, no tuvo nada que ver con mi condición física. Es decisión del entrenador. La respeto. Estoy fuera, y ahora me toca apoyar a la selección”, resaltó el jugador sobre su ausencia.

Ney l X:neymarjr

Neymar se perdería juegos con Santos

Recientemente se filtró la noticia sobre una posible ausencia en lso próximos tres partidos que sostendrá Santos dentro del Brasileirao detenido al césped sintético en la que se disputarán esos cotejo, algo en el que ha sido muy crítico el futbolista.

Neymar con Brasil l X:neymarjr

El ‘10’ estaría ausentándose para los partidos ante Atlético Mineiro, Botafogo y Palmeiras; la argumentación ha sido que ese tipo de canchas afectan las articulaciones y generan dolor de rodilla.