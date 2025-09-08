¿Mundial 2026 sin Messi? Scaloni confirma que no tiene clara la decisión de ‘La Pulga’

El entrenador de argentino habló en conferencia de prensa

Ramiro Pérez Vásquez
8 de Septiembre de 2025
¿Mundial 2026 sin Messi?
¿Mundial 2026 sin Messi?

Argentina jugará su último partido de Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial 2026, con el boleto asegurado con antelación, visitando el Estadio de Guayaquil para medirse a Ecuador en la fecha 17 de la Conmebol.

Messi

Previo al encuentro Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre su panorama de jugadores que vislumbra rumbo a la justa veraniega que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma”, resaltó de entrada el estratega.

Messi es una incógnita para el Mundial

Sobre Messi 

Sacloni recalcó lo que está sucediendo con Lionel Messi y su participación en Norteamérica: “A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones. Y sobre Leo (Messi), no hablé de esa situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”.

Elogio a Ecuador 

Finalmente, Lionel Scaloni mandó un elogio sobre su próximo rival: “Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien. primero con (Gustavo) Alfaro y ahora con Sebastián (Beccacece). Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores”. 

Asimismo señaló sobre una rotación de jugadores para este encuentro: “Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores. Pasa en los grandes equipos. En el futbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos”. 

Lionel Messi

