Alcaraz y Sabalenka reciben cinturones conmemorativos de WWE tras ganar el US Open

El jefe creativo de la WWE, Triple H, sorprendió tras felicitar a Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, los recientes ganadores del US Open 2025, enviándoles cinturones conmemorativos de la empresa. Con un mensaje en redes sociales, Paul Levesque destacó la grandeza de ambos atletas y la emoción que despertaron sus títulos en Nueva York.

Alcaraz se coronó del lado de los hombres | AP

Un homenaje con el sello de Triple H

El mensaje publicado por Triple H no solo incluía la felicitación oficial de la WWE, sino también imágenes de los cinturones con diseños exclusivos que portaban los nombres de los campeones del US Open. Las reacciones fueron variadas, pues Alcaraz posó con el enseñando su musculatura, mientras que Sabalenka mostró mucha emoción al respecto.

A pesar de que no es la primera vez que esto se hace, sí es una de las pocas veces que los cinturones llegan a manos de tenistas, lo cual ha dejado a la afición agradecida por el reconocimiento que han ganado después de haberse llevado la victoria.

Felicitación oficial de Triple H | Captura

Momentos similares en otros deportes

Este tipo de homenajes no es nuevo. En 2017, cuando Chivas se coronó campeón del Clausura en la Liga MX, también recibió un cinturón especial enviado directamente desde la WWE, lo que causó furor entre los seguidores del Rebaño Sagrado. En aquel entonces, Triple H compartió el gesto en redes sociales, mostrando el escudo rojiblanco en las dos placas de los lados.

Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, donde equipos campeones de la NFL, NBA, MLB y NHL han recibido cinturones personalizados tras levantar sus respectivos títulos. Ya sea en celebraciones públicas o en eventos privados, la WWE ha consolidado esta práctica como una forma original de rendir tributo a la grandeza deportiva, creando momentos inolvidables que cruzan las fronteras del ring.

Campeonato especial para Chivas en 2017 | wwe.com