TV Azteca vence a Televisa en rating en el México vs Japón

La televisora del Ajusco sigue dominando cada que la selección mexicana es transmitida en esa señal

Marcos Olvera García

Este fin de semana, la Selección Mexicana jugó en el Oakland Coliseum (donde empató sin goles ante la selección de Japón) lo que significó la vuelta de los partidos del Tricolor en la señal de TV Azteca.

TV Azteca, que después de la transmisión del encuentro tuvo una pelea de box, se llevó por completo a la transmisión de Televisa, la televisora del Ajusco tuvo un total de 3.03 puntos de rating.

Mario Carrillo criticó al Tricolor tras empate ante Japón

Televisa, que tuvo el encuentro en la señal de Canal 5 para televisión abierta, solo consiguió 2.23 puntos de rating, ubicándose a 70 puntos de diferencia de lo hecho por Azteca.

El siguiente partido de la Selección será contra Corea del Sur, encuentro que se jugará el próximo martes a las 19:00 hrs en el Geodis Park.

México no logró pasar del empate ante Japón | MEXSPORT

