¡Brutal! Revelan estado de salud tras batalla campal en Guadalajara

Ramiro Pérez Vásquez
8 de Septiembre de 2025
Momento lamentable se vivió durante un partido amateur en Guadalajara, Newcastle y Niupi que se disputó en las instalaciones de club deportivo Guadalajara terminó en una pelea campal entres ambos equipos y aficionados que saltaron a la cancha.

La liga emitió un comunicado para resaltar las sanciones y estado de salud de los jugadores que resultaron agredidos. Mencionan que se encuentran fuera de peligro, aunque tienen lesiones menores como contusiones y heridas superficiales, mismo que seguirán recibiendo seguimiento médico. 

¿Qué sucedió?

Se han difundidos videos de lo sucedido, en el FutCenter Terranova, donde se puede observar como se desata el caos con terceros metiéndose a la pelea que termina de forma escalofriante en medio de una lluvia en la Perla Tapatía.

De acuerdo a reportes; Newcastle, vestidos de verde, fueron los que desataron la avalancha para atacar brutalmente a Niupi quienes vestían de azul; sin embargo, aficionados también ingresaron para propinar golpes brutales sobre la humanidad de jugadores.

Dentro de la secuencia se puede ver otro momento dramático con cuatro futbolistas del Newcastle atacando, sobre un rival, directamente sobre la cabeza quien se encuentra indefenso sobre el piso.

Expulsión ejemplar 

La liga emitió un comunicado lamentando los hechos y como medida ejemplar expulsó a Newcastle de manera definitiva dentro de todas las competiciones organizadas por la liga. Asimismo acompañantes que también se vieron inmiscuidos serán boletinados ante otras ligas locales.  

