Pelea campal en liga amateur de Guadalajara desata críticas y llamados a sanciones ejemplares

El futbol amateur en Guadalajara vivió un episodio lamentable durante un encuentro de la liga sabatina FutCenter Terranova. Tras el silbatazo final y con la derrota consumada para uno de los equipos, varios jugadores comenzaron a agredir a sus rivales, lo que rápidamente derivó en una pelea campal que fue registrada en video por los asistentes.

En las imágenes se observa cómo personas desde la tribuna ingresaron al terreno de juego para sumarse a la violencia, golpeando a los futbolistas que ya se encontraban en el césped. Pese a que las víctimas no respondieron a los ataques, la agresión no cesó y se extendió durante varios minutos.

Llamó la atención que los árbitros del encuentro no intervinieron para detener el caos. Con playeras amarillas, los silbantes permanecieron como simples espectadores mientras se lanzaban patadas y puñetazos, lo que generó mayor indignación entre los aficionados que presenciaron los hechos.

La pelea también generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios exigieron que los responsables fueran identificados y expulsados de manera definitiva de las canchas de futbol amateur, al considerar que estas conductas no pueden repetirse en el deporte.

Incluso periodistas como David Faitelson denunciaron los actos violentos, aunque su intervención dividió opiniones. Mientras algunos respaldaron su postura, otros criticaron que compartiera el video debido a sus constantes polémicas en la red social X, lo que avivó el debate sobre la responsabilidad y el alcance de los comunicadores en este tipo de sucesos.

