¡Una más! Túnez sella su boleto al Mundial 2026 tras victoria sobre Guinea Ecuatorial

Túnez se convirtió en la decimoctava selección clasificada al Mundial 2026, ‘Las Águilas de Cartago’ sellaron su pase tras imponerse por la mínima a Guinea Ecuatorial, dentro de las Eliminatorias de África, con solitario gol de Mohamed Ali Ben Romdhane.

Los dirigidos por Sami Trabelsi únicamente necesitaban la victoria; sin embargo, parecía alargarse la espera hasta que en el tiempo de compensación el jugador del Al-Ahly logró romper el cero en el Estadio Malabo.

Túnez

Un juego que fue ríspido se tuvo que definir en los últimos segundos del partido, con dramatismo tras una equivocación de la zaga defensiva que hizo capitalizar el mediocampista llegando desde atrás para empujar el esférico.

Túnez a su séptimo Mundial

Túnez ha asegurado su lugar en la Copa del Mundo tras cosechar 22 unidades en el Grupo H, a falta de dos juegos para terminar la eliminatoria, para hacer realidad su tercera clasificación de manera consecutiva tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

La edición de Norteamérica entre Estados Unidos, México y Canadá representará la séptima tras debutar en 1978 siguiendo con las ediciones de: 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

Al Mundial 2026

Segundo africano

Túnez se convirtió en el segundo clasificado por parte de África, el primero fue Marruecos que lo hizo tras vencer a Niger dentro del Grupo E. La Confederación Africana de Futbol (CAF) tiene 10 plazas: 9 cupos directos y una para el repechaje intercontinental.

Figuras de Túnez