¡Era Azulcrema! Histórico de Chivas revela haber sido fanático del América: “Fue un desliz”

Después de varios años de haberse retirado y ser campeón con las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jonny Magallón sorprendió con una dura revelación para los Chivahermanos después haber defendido por varios torneos a los rojiblancos.

Jonny Magallón l IMAGO7

El exseleccionado mexicano tuvo una charla con ‘El Reportero’, podcast de Yosgart Gutiérrez destacó haber sido fan del América aunque recalcó que fue un pequeño desliz de infancia y supo corregir rápidamente.

“De morro tuve un desliz, no quiero decir ahí ese tema. Era medio azulcrema, pero es de sabios corregir”, confesó entre risas un tema que no le gusta recordar.

Se enamoró de Chivas

Jonny Magallón reveló que se enamoró de Chivas desde el primer momento que entró a las instalaciones de Verde Valle, lugar donde inició su carrera futbolística y que a la postre levantar el título de Liga MX en Apertura 2006.

“Yo llegué a la Tercera División a los 17 años y cuando vi salir a los jugadores de la cancha de entrenamiento, me quedé como un niño. Fue increíble verlos salir de la cancha de Verde Valle, me fanatiqué rapidísimo con el equipo, me identifique”, resaltó el exjugador.

Liga MX l IMAGO7

Pasó con Chivas

Jonny Magallón tuvo su inicio con Chivas en 2023 que se alargó hasta 2012, durante ese tiempo se convirtió en un referente ganando una Liga MX y una SuperLiga con un total de 253 partidos partidos oficiales.

Chivas l IMAGO7