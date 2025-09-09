¡Sorpresa! David Faitelson da la bienvenida a TUDN a viejo amigo de ESPN

TUDN sigue reforzando su plantilla de cara a un ciclo crucial que tendrá como punto culminante la Copa del Mundo 2026, y este lunes vivió un momento especial con el reencuentro de dos viejos conocidos de ESPN: David Faitelson y Jorge Ramos.

Jorge Ramos y su banda llegan a TUDN |

Ramos, junto a Elmer Polanco y Ricardo Mayorga, debutó oficialmente en TUDN Radio el 8 de septiembre, en un espacio que marca una nueva etapa para el popular formato “Jorge Ramos y su banda”. Como padrino de la transmisión, Faitelson no ocultó su emoción por coincidir nuevamente con quien fuera uno de sus compañeros más cercanos en ESPN.

“Ya extrañaba el ritmo del programa ‘Jorge Ramos y su banda’, un clásico de ESPN, un clásico del radio en Estados Unidos. Qué bueno que tenemos la posibilidad, en TUDN, de estudiarles”, expresó Faitelson en su mensaje de bienvenida.

Faitelson le da la bienvenida a Jorge Ramos | IMAGO7

El regreso de Ramos a un proyecto con alcance continental y la incorporación de su equipo significan un movimiento estratégico para TelevisaUnivisión, que busca consolidar a TUDN Radio como referente en el mercado hispano en Estados Unidos y México.

Más allá de la apuesta empresarial, el momento dejó una estampa de nostalgia y camaradería: dos voces históricas del periodismo deportivo en español que, tras años de compartir debates y análisis en ESPN, ahora vuelven a coincidir bajo el mismo sello, en vísperas de la cita mundialista que se disputará en territorio mexicano.