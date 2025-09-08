Edinson Cavani apoyó económicamente a periodista uruguayo en una emergencia familiar

La figura de Edinson Cavani, reconocido por su talento y goles en clubes europeos y la selección uruguaya, trascendió los campos de juego para mostrar su carácter humano y solidario. Un acto de generosidad que quedó en la memoria colectiva y que refleja la verdadera grandeza del futbolista del Boca Juniors.

La historia, completamente alejada de las canchas, fue revelada en una entrevista con Alejandro Fantino para el diario El Observador de Uruguay, y rápidamente se volvió viral en redes sociales. La trama cuenta cómo Cavani, sin segundos pensamientos, ayudó económicamente a Rafa Cotelo, reconocido periodista uruguayo, quien necesitaba urgentemente costear la operación de su hija Ema en Buenos Aires.

Ema, la hija de Cotelo, presentaba problemas de salud relacionados con un cuadro similar a la hidrocefalia. Tras fallos en su país, el periodista la trasladó a Argentina, donde una especialista que ya le había salvado la vida en dos ocasiones, le recomendó una operación de alto riesgo y costo elevado, que debía realizarse de inmediato.

Cotelo confesó que, en medio de esa situación desesperante, solo había llevado dinero suficiente para una consulta y una internación básica. Cuando consiguió la cifra necesaria para la cirugía, se encontró sin cómo pagarla. La desesperación lo llevó a buscar ayuda en varias vías, hasta que contactó a la esposa de un amigo, quien le pasó a decir: “Espera que te paso con Edi”.

Rafa Cotelo con su familia | @rafaelcotelo

En ese momento, el famoso delantero uruguayo, que se encontraba a una hora de distancia, escuchó la historia y, sin dudar, ofreció pagar la operación. “Ya salgo para ahí con la plata, de pedo tengo”, le dijo, según relató Cotelo.

Minutos después, un desconocido llegó con una caja de zapatos llena de billetes, entregando lo necesario para financiar el procedimiento de emergencia. Cotelo descreía de la situación, pero pudo comprobar que esa ayuda improvisada le permitió pagar la cirugía a su hija, que afortunadamente resultó exitosa y permitió la recuperación de Ema.

El acto de Cavani fue calificado como “un ángel en la calle”, un gesto que trascendió lo deportivo y demostró que su grandeza va mucho más allá del talento en el campo. La historia, compartida y viralizada, fue retomada en programas y transmisiones, donde figuras como Fantino y Claudio ‘Turco’ García coincidieron en que esta acción revela el verdadero espíritu que enaltece a un deportista.