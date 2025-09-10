¡Contratación de lujo! Las Águilas del América anunciaron a un nuevo “fichaje”

El cuadro de Coapa le mandó un jersey de su nueva equipación al luchador de WWE

Marcos Olvera García
10 de Septiembre de 2025
¡Contratación de lujo! Las Águilas del América anunciaron a un nuevo “fichaje”
Ficharon al luchador | X

¡La grandeza llama grandeza! Lo importante que ha sido el Grande Americano en WWE y en Triple A ha comenzado a llamar la atención de varias instituciones mexicanas, siendo una de ellas las Águilas del América, que no dudaron en subirse al tren con el luchador estadounidense.

Recibió un regalo | X

Este miércoles, mediante las redes sociales de WWE en español y del cuadro azulcrema, se compartió el video en donde el luchador recibe un paquete misterioso, mismo en el que venía la playera de las Águilas del América.

Al abrir el regalo, y darse cuenta que era una playera del cuadro de Coapa, la reacción del grande fue de felicidad, presumiendo la playera que el equipo más grande de nuestro país le dio un jersey personalizado.

Se unió al América | CAPTURA

La playera que América le mandó a Él Grande Americano, tiene el número 25, las Águilas jugarán este fin de semana ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras que el Grande Americano aparece en el póster de Worlds Collide, a pesar de no tener mucha programada para el evento del 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

 

TE PUEDE INTERESAR

FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN

Empelotados | 10/09/2025

FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN
Ricardo La Volpe vive 'momentos de tensión en Estados Unidos'; señalan a Andrés Vaca como 'culpable'

Empelotados | 09/09/2025

Ricardo La Volpe vive 'momentos de tensión en Estados Unidos'; señalan a Andrés Vaca como 'culpable'
Chinguamiga tuvo una participación especial en la previa del duelo ante Corea

Empelotados | 09/09/2025

Chinguamiga debuta como 'analista' de TUDN en el México vs Corea
Te recomendamos
FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN
Liga MX
Club América
WWE

LO ÚLTIMO

 