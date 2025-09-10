Luis Ángel Malagón: El mejor portero del América de los últimos 25 años

El mexicano tiene el mejor promedio de gol en contra en este siglo

Esteban Garrido

El mejor portero del siglo. Luis Ángel Malagón se ha convertido en una de las grandes figuras del América, pues ha salvado en más de una ocasión a su equipo. El guardameta fue clave en el Tricampeonato de las Águilas, siendo uno de los referentes y ahora, de los más queridos por la afición, con la intención de convertirse en ídolo americanista, que es algo muy difícil de lograr.

Sus números lo respaldan, pues se ha convertido en el mejor portero del Siglo 21 para el América, ya que es el único (titulares por al menos 3 torneos), que cuenta con menos de un gol en promedio por partido; superando a figuras como Guillermo Ochoa, Agustín Marchesín o Moisés Muñoz.

Luis Ángel cuenta con un total de 122 partidos defendiendo a los de Coapa, donde solo ha recibido 115 tantos, lo cual nos deja un promedio de 0.94 goles por partido, además de tener 50 porterías en 0.

Es el mejor portero | IMAGO7

La lista de porteros en este siglo se encuentra de la siguiente manera:

  • Luis Ángel Malagón - 122 partidos. 0.94 goles por juego. 50 porterías en 0.
  • Guillermo Ochoa - 424 partidos. 1.23 goles por partido. 121 porterías en 0.
  • Moisés Muñoz - 189 partidos. 1.03 goles por partido. 68 porterías en 0.
  • Agustín Marchesín - 130 partidos. 1.03 goles por partido. 50 porterías en 0.
  • Adolfo Ríos - 171 partidos. 1.09 goles por partido. 53 porterías en 0.

Es importante señalar que es el que menor partidos tiene con el América, aunque todo parece indicar que se quedará muchos años con las Águilas, donde buscará colocarse como uno de los más grandes porteros del equipo.

Otro punto importante, es que Guillermo Ochoa, quien es considerado ídolo por el americanismo, cuenta con el promedio de gol más alto en América en los últimos 25 años.

Tiene mejores números que Ochoa | IMAGO7

EL MÁS GANADOR

Por otra parte, cabe señalar que Luis Ángel Malagón es el portero que más títulos tiene con el América en este siglo con un total de 3, los cuales llegaron en el tricampeonato de la era André Jardine.

Lidera a los porteros | RÉCORD
