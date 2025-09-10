Coapa será uno de los centros de entrenamiento del Mundial 2026

¿Coapa será sede mundialista? Cada vez falta menos para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá que se celebrará en el verano del 2026.

Es por esto que la preparación toma marchas forzadas para dejar todos los temas resueltos en el torneo y que se pueda llevar a cabo un Mundial de la mejor forma, pues hay que recordar que en esta ocasión se amplía 48 selecciones.

Distintos equipos del futbol mexicano han puesto a disposición sus campos de entrenamiento para las Selecciones que estén en México, pues necesitan un lugar establecido para entrenar y llevar a cabo su preparación para los juegos que enfrenten en el torneo.

México recibirá de nuevo una Copa Mundial | IMAGO 7

A todo esto, las instalaciones del América se perfilan a ser unas de las más atractivas para el torneo, ya que están cerca del Estadio Ciudad de México y de distintos hoteles donde se podrían hospedar las selecciones.

Lo que sabemos en RÉCORD es que gente de la FIFA ya estuvo en las instalaciones de las Águilas para supervisar que todo esté en forma. Aquí revisan que tengan campos suficientes, instalaciones de primer nivel, áreas de descanso y demás aspectos para garantizar la comodidad y el trabajo de los equipos.

Coapa trabaja para ser sede mundialista | X: @ClubAmerica

En los últimos meses, han existido distintas remodelaciones en Coapa, ya que han cambiado un par de campos y han construido áreas para el equipo femenil, como la casa club.

Es por esto que las instalaciones del América podrían ser sede mundialista, aunque no se ha confirmado por parte de la FIFA. Sin embargo, cuentan con todo lo necesario para tener a una Selección durante el evento.

¿Qué otras sedes tendrá México?

Otros campos de entrenamiento se han puesto a disposición de la FIFA, como son las instalaciones de Rayados, Atlas, Querétaro, Universidad del futbol y el Estadio Hidalgo, FemexFut y CAR, entre otras.

El Estadio Azteca será sede mundialista | IMAGO 7