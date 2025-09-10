¡Entre abucheos y mentadas! Así salió 'Piojo' Herrera tras empate ante Haití

El empate ante Haití decepcionó a una gran parte de aficionados costarricenses, pues iban arriba por dos goles en el primer tiempo, sin embargo, no fueron capaces de mantener la ventaja y tuvieron que igualar el marcador agónicamente.

Afición se lanza contra 'Piojo' Herrera

Por cómo se dio el partido y el resultado en sí, la afición manifestó su enojo ante el trabajo de Miguel ‘Piojo’ Herrera y del equipo al finalizar el encuentro, por lo que abuchearon fuertemente e insultaron al entrenador mexicano mientras salía de la cancha.

Las reacciones en Costa Rica fueron negativas y calificaron el partido como “una noche de terror”, especialmente porque el empate complica las cosas para clasificar al Mundial de 2026; con 2 unidades, son el segundo lugar del Grupo C.

Así la manera en que salió el técnico mexicano Miguel “Piojo” Herrera tras el 3-3 ante Haití



El mexicano tiene la dura tarea de arreglar la situación y ganarse la confianza de la afición de Costa Rica, quienes ya están en contra tras la Fecha FIFA, en la que no consiguieron ningún triunfo que los acerque al objetivo del Mundial.

Costa Rica sigue vivo en la Eliminatoria

El próximo compromiso de Costa Rica será clave, ya que se medirá a Honduras, por ahora líder del Grupo C. El encuentro será en San Pedro Sula, por lo que, en caso de ganar, significará un impulso importante para los ticos.

