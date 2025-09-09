Miguel 'Piojo' Herrera descarta renunciar a la Selección de Costa Rica: "Sería lo más cobarde"

No se va. Miguel Herrera, director técnico de la Selección de Costa Rica, aseguró que no renunciará a su puesto tras el empate ante Haití. A pesar de no haber ganado en sus primeros dos partidos de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el ‘Piojo’ señaló que está más firme que nunca para continuar con este reto, sin embargo, dejó en claro que no controla lo que la directiva pueda hacer.

En el reciente partido ante Haití, los ticos tenían una ventaja de 2-0. Pero en el segundo tiempo, los rivales remontaron con un hat trick de Duckens Nazon y aunque en el minuto 90 rescataron el empate, quedó una sensación de derrota y el futuro del ‘Piojo’ en el banquillo de Costa Rica también quedó en el aire.

Sobre esto, Miguel afirmó que en sus pensamientos no está el renunciar, pues considera que sería “lo más cobarde”. Asimismo, hizo énfasis en que buscará confirmar la mejor Selección posible para la Fecha FIFA de octubre en la que jugarán ante Honduras y Nicaragua, en busca de meterse en la pelea por un lugar en el próximo Mundial.

“Lo más cobarde de mi parte sería dar un paso al costado, si la directiva toma la decisión es otra cosa. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente o con la molestia del juego, vamos a pensarlo bien. Hay un mes para tomar una buena decisión y armar una Selección que salga a buscar los triunfo que necesitamos”, comentó.

Sobre cómo sus dirigidos perdieron la intensidad en la segunda parte, Herrera se mostró molesto. Asimismo, señaló falta de actitud de muchos jugadores en algunas jugadas puntales del partido, las cuales se reflejaron directamente en el marcador.

“No entiendo porque dejan de hacer lo que están haciendo muy bien. Keylor tapa el penal y no hay una reacción de alguien que intente sacar la pelota, no entiendo porque. No entiendo porque dejaron de mostrar determinación, pero el barco no está a la deriva, busco el partido, saco gente atrás y busco el partido”, agregó.

Con este empate, Honduras quedó como líder del Grupo C con cuatro puntos tras dos jornadas, seguido de Costa Rica y Haití con dos unidades cada una y con Nicaragua en el fondo