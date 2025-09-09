¡Hasta las lágrimas! La emotiva reacción de la televisión boliviana tras clasificar al Repechaje de Mundial

La Selección de Bolivia vivió una noche épica el martes tras derrotar 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, resultado que, combinado con la derrota de Venezuela ante Colombia, le permitió quedarse con el ansiado boleto al repechaje rumbo al Mundial de 2026.

El héroe de la jornada fue Miguel Terceros, quien convirtió un penal en los descuentos del primer tiempo, suficiente para que “La Verde” consiguiera un triunfo histórico frente a la pentacampeona del mundo. El triunfo también rompió una racha de 16 años sin poder vencer a la Verdeamarela en Eliminatorias mundialistas

Sacaron logro histórico | AP

Bolivia vuelve a soñar con un Mundial

Con este resultado, Bolivia mantiene viva la ilusión de regresar a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994. Antes de ello, solo había jugado en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

La clasificación al repechaje desató lágrimas no solo en la cancha, donde varios jugadores se desplomaron entre abrazos y gritos de alegría, sino también en la transmisión televisiva boliviana.

"Señores.....¡Estamos en el repechaje!", se escucha en la narración de la televisora boliviana "Lo Logramos, lo logramos, volvimos al mundial, volvimos al mundial y estamos ahí por toda esta gente que creyó, y ahora sueña. Bolivia está en el mundial, ha llegado al repechaje", grita el comentarista.

Festejaron el pase al repechaje | AP

Lo que viene para Bolivia

Ahora, la selección dirigida por Óscar Villegas deberá esperar a conocer a sus rivales. Bolivia se une a Nueva Caledonia y ahora esperan otros cuatro equipos que pelearán por los dos boletos intercontinentales disponibles para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La victoria ante Brasil no solo significa un triunfo deportivo, sino un renacer de la ilusión boliviana de volver a competir en la máxima justa del fútbol mundial.