¡Fin del sueño! Venezuela queda fuera del Mundial tras ser goleado por Colombia

La ilusión venezolana rumbo a la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin en una noche frenética que tuvo de todo: goles tempraneros, errores graves y una exhibición individual que terminó por sepultar el sueño vinotinto. Colombia se impuso 6-3 en un partido lleno de giros, dejando a Venezuela fuera de toda posibilidad de clasificarse al repechaje, boleto que terminó en manos de Bolivia.

Colombia golea a Venezuela | AP

El inicio no pudo ser más prometedor para Venezuela. Apenas al minuto 2, Salomón Rondón aguantó de espaldas y habilitó a Telasco Segovia, quien recortó dentro del área y definió con categoría para el 1-0. Sin embargo, la alegría duró poco. Colombia reaccionó rápido y al 10’, Yerry Mina apareció con un cabezazo imponente tras un tiro de esquina de James Rodríguez para el 1-1.

La respuesta venezolana fue inmediata gracias a un error garrafal del arquero Kevin Mier. Un centro sin mayor peligro terminó en sus manos, pero no logró quedarse con la pelota y Josef Martínez aprovechó el regalo para poner el 2-1 al 12’, en un inicio que desató la locura en el marcador.

Venezuela ganaba y soñaba con el Mundial | AP

Poker que dejó a Venezuela sin Mundial

El verdugo de la noche fue Luis Javier Suárez. El delantero colombiano firmó un poker histórico que comenzó al 42’ para empatar 2-2 justo antes del descanso. En la segunda mitad liquidó el encuentro: gol al 50’ para el 3-2, un contragolpe letal al 59’ para el 4-2 y otro tanto al 68’ que convirtió la ilusión venezolana en resignación total.

Rondón intentó maquillar la derrota al 76’ con el 5-3 parcial, pero Colombia respondió de inmediato: Jhon Córdoba selló la goleada al 78’ y puso cifras definitivas de 6-3.

Luis Javier Suárez marcó poker de goles | AP

Bolivia al repechaje

Con este resultado, Venezuela quedó matemáticamente eliminada de la Copa del Mundo 2026, sin siquiera alcanzar el repechaje. La Vinotinto se despide de su sueño mundialista tras un inicio prometedor y un final marcado por la contundencia cafetera.