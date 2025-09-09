Nuevo error de Kevin Mier: el portero de Cruz Azul falla con Colombia en Eliminatorias

El arquero de La Máquina 'regaló' el segundo gol de Venezuela

Fernando Villalobos Hernández
9 de Septiembre de 2025
Nuevo error de Kevin Mier: el portero de Cruz Azul falla con Colombia en Eliminatorias
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul | X:

Kevin Mier, guardameta de Cruz Azul, volvió a quedar en el ojo del huracán tras cometer un grave error, ahora con la Selección de Colombia en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026.

Mier recibe la oportunidad con Colombia |&nbsp;

En el duelo frente a Venezuela, el arquero recibió la confianza para ser titular, pero no respondió de la mejor manera. En un centro aparentemente sin peligro, Mier no logró quedarse con el balón y dejó un rebote en el área, situación que aprovechó Josef Martínez para enviar la pelota al fondo de las redes.

Error de Kevin Mier | CAPTURA&nbsp;

Tras la acción, el portero colombiano se quedó tendido sobre el césped reclamando una falta del atacante venezolano, aunque el silbante desestimó la protesta y pidió reanudar el juego.

El nivel de Kevin Mier, en caída libre

Este episodio refuerza la preocupación por el presente futbolístico de Mier. Ya sea en la Liga MX con Cruz Azul o con la Selección de Colombia, el guardameta de 24 años ha protagonizado errores que terminan costándole caro a sus equipos.

Hace poco más de un año, el nivel del arquero lo llevó a fichar por La Máquina, ser seguido de cerca por clubes europeos y debutar con su selección. Hoy, sus fallas constantes generan dudas sobre su continuidad como titular tanto en la Liga MX como en las Eliminatorias.

Kevin Mier, portero de La Máquina | IMAGO7

