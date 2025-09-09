Namibia desata la fiesta en Francistown: paliza 3-0 a Santo Tomé con hat-trick de Shalulile

La tarde de este martes 9 de septiembre, en el Estadio Obed Itani Chilume en Francistown (Botsuana), la selección de futbol de Namibia firmó una exhibición impactante para ganar 3-0 frente a Santo Tomé y Príncipe. Lejos de tratarse de una goleada convencional, fue una demostración de oficio y precisión, comandada por Peter Shalulile, quien marcó los tres tantos clave que sellaron el triunfo y reforzaron la esperanza mundialista de su país en las Eliminatorias CAF rumbo a 2026.

Namibia vence a Santo Tomé y Príncipe | X: @Official_NFA

El ambiente en las gradas se palpitaba con nerviosismo desde el inicio; ambas escuadras sabían que cada punto era valioso en esta fase clasificatoria. Namibia, con paciencia y disciplina tácticas, se adueñó del partido. Pasada la primera media hora, emergió la figura de Shalulile para romper la igualdad, subrayando su liderazgo como capitán y goleador histórico de las Águilas Guerreras.

Con esa ventaja, el partido cambió de guion. Santo Tomé nunca encontró el camino, mientras que Namibia gestionó con eficacia los espacios y las emociones. En menos de un cuarto de hora del segundo tiempo, cuando parecía que el marcador ya estaba sentenciado, emergió la contundencia ofensiva namibia: otro gol de Shalulile al 66’ y el tercero apenas cinco minutos después, redondeando la obra en una tarde que quedará grabada en la memoria del equipo.

Tres goles en tres tiempos, tres momentos inolvidables

El primero llegó justo antes del descanso: Shalulile conectó una jugada tejida con paciencia por el bloque ofensivo, rematando con frialdad al 41'. El instante cambió el partido, tanto para Namibia como para la ilusión en las tribunas.

Namibia sueña con su primer Mundial | X: @Official_NFA

En la reanudación, con solo 21 minutos pasados, el atacante volvió a aparecer. Esta vez marcó un gol de oportunismo, capitalizando un error defensivo que amplió el marcador al 66'. El público ya olía la gloria.

Finalmente, al 71’, anotó su tercer tanto: un golpe que dejó sin respuestas al rival y desató la euforia. Sus tres apariciones definitorias en distintos momentos del duelo evidenciaron no solo su olfato goleador, sino también su entereza táctica y emocional.

Significado y contexto de un triunfo clave

Este triunfo coloca a Namibia en una posición clave dentro de su grupo eliminatorio (Grupo H). Con este triunfo llegó a 15 unidades, detrás de un clasificado Túnez, pero con la esperanza de clasificar al Playoff por ello Repechaje Continental.

Por su parte, Santo Tomé y Príncipe se mantiene sin puntos tras siete partidos y vive una nueva jornada desafiante. Una derrota más en su difícil camino hacia la primera clasificación a una Copa del Mundo.

Namibia es sublider del Grup H | X: @Official_NFA

Peter Shalulile, además de erigirse como héroe en la cancha, suma más razones para el reconocimiento nacional. Además de su hat-trick, su liderazgo se refuerza tras haber sido figura máxima goleadora en Sudáfrica y romper records con su club, el Mamelodi Sundowns.