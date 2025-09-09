Histórico en Zanzíbar: Níger sorprende a Tanzania y sueña con el Mundial 2026

Este martes se vivió una jornada histórica en el futbol africano. Níger logró una trabajada victoria por 1-0 frente a Tanzania, en el Estadio Amaan de Zanzíbar, marcando su primera victoria sobre las Taifa Stars en eliminatorias mundialistas de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Este resultado no solo es un hito en la historia del futbol nigerino, sino también un impulso enorme para sus aspiraciones de clasificación rumbo a Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Desde el inicio, el partido se mostró parejo y disputado. Ambos equipos intercambiaron posesión e intentos ofensivos, generando un ambiente eléctrico que mantuvo al público en vilo. Níger, poco a poco, encontró mejor ritmo y comenzó a controlarlo con más soltura, aunque sin poder traducirlo en goles antes del descanso.

La segunda mitad trajo una recompensa: en el minuto 58, Daniel Sosah, delantero naturalizado nigerino nacido en Ghana, anotó el tanto decisivo con frialdad tras un período sostenido de presión en ataque. La alegría fue total: un gol que quedará grabado en los anales de la selección nigerina.

Ganaron por la mínima | X

Un gol que redefine esperanzas

El tanto de Sosah no fue mero destello individual, sino el broche que selló un plan colectivo efectivo. Después del descanso, Níger se asentó mejor en el juego, movió la pelota con criterio y ganó terreno. La ejecución fue impecable: aprovechó una brecha en la defensa rival y concluyó con precisión clínica.

Este partido quedó marcado también por su significación simbólica. Fue la primera vez que Níger superó a Tanzania —un rival históricamente superior— en instancias eliminatorias mundialistas. Un triunfo que confirma el avance progresivo del futbol nigerino.

Niger se acerca al liderato | x

Contexto en el Grupo E y efectos inmediatos

Con esta victoria, Níger suma 9 puntos en el Grupo E de las eliminatorias y se coloca apenas tres unidades por debajo de Tanzania, fortaleciendo su estatus como contender dentro del grupo. Tanzania, por su parte, sigue en la pelea, pero este revés podría impactar en su posición de privilegio —el primer lugar otorga pasaje directo al Mundial, mientras que los segundos van a repechaje.

Este éxito llega en medio de un tramo clave de la eliminatoria, donde cada punto adquiere una dimensión estratégica. Níger, con confianza renovada, busca aprovechar la inercia positiva. Tanzania, por su parte, debe recomponerse rápido, especialmente en un grupo donde la competencia está al rojo vivo.

Tanzania sigue líder | X