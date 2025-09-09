Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en África

A unos meses del inicio del Mundial 2026 y con nuevo formato, las Eliminatorias de África están llegando a la recta final con miras al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El continente ya se encuentra ávido de demostrar su mejor futbol en el máximo torneo a nivel de selecciones.
La confederación del CAF puedes legar a obtener 10 boletos para las selecciones que logren avanzar a la cita, siendo el doble de los que tuvo en Qatar 2022.
Nuevo formato
Con 54 selecciones en África la Eliminatoria se encuentra en la última parte de su andar tras disputarse ya ocho fechas en un torneo donde aparecen nueve grupos con seis integrantes cada uno y solamente los líderes de cada sector avanzarán de forma directa.
Mientras que los mejores cuatro segundos se jugarán un Playoff por una plaza al repechaje en esta larga y extensa lista de participantes.
El certamen que inició en noviembre de 2023 tiene una primera fase de 10 fechas para culminar en octubre de 2025 y hasta el momento se ha completando ocho.
Calendario
La Jornada 9 y 10 se jugarán en la Fecha FIFA de octubre. Cabe mencionar que los partidos entre Congo y Eritrea quedaron cancelados.
Jornada 9
GRUPO A
Yibuti vs Egipto
Sierra Leona vs Burkina Faso
Etiopía vs Guinea-Bisáu
GRUPO B
Sudán del Sur vs Senegal
Togo vs República Democrática del Congo
Sudán vs Mauritania
GRUPO C
Lesoto vs Nigeria
Zimbabue vs Sudáfrica
Ruanda vs Benín
GRUPO D
Mauricio vs Camerún
Libia vs Cabo Verde
Suazilandia vs Angola
GRUPO E
Níger vs Congo
Tanzania vs Zambia
GRUPO F
Seychelles vs Costa de Marfil
Gambia vs Gabón
Burundi vs Kenia
GRUPO G
Somalia vs Argelia
Mozambique vs Guinea
Botsuana vs Uganda
GRUPO H
Santo Tomé y Príncipe vs Túnez
Malaui vs Guinea Ecuatorial
Liberia vs Namibia
GRUPO I
Chad vs Malí
República Centroafricana vs Ghana
Comoras vs Madagascar
Jornada 10
GRUPO A
Burkina Faso vs Etiopía
Yibuti vs Sierra Leona
Egipto vs Guinea-Bisáu
GRUPO B
República Democrática del Congo vs Sudán
Sudán del Sur vs Togo
Senegal vs Mauritania
GRUPO C
Sudáfrica vs Ruanda
Lesoto vs Zimbabue
Nigeria vs Benín
GRUPO D
Cabo Verde vs Suazilandia
Mauricio vs Libia
Camerún vs Angola
GRUPO E
Marruecos vs Congo
Zambia vs Níger
GRUPO F
Gabón vs Burundi
Seychelles vs Gambia
Costa de Marfil vs Kenia
GRUPO G
Guinea vs Botsuana
Somalia vs Mozambique
Argelia vs Uganda
GRUPO H
Guinea Ecuatorial vs Liberia
Santo Tomé y Príncipe vs Malaui
Túnez vs Namibia
GRUPO I
Ghana vs Comoras
Chad vs República Centroafricana
Malí vs Madagascar
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROSARIO LÓPEZ, ÁRBITRO DE PUMAS VS MONTERREY, SERÁ CITADO ANTE COMISIÓN DE ARBITRAJE