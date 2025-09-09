Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en África

Nueve grupos de seis integrantes, solo los líderes avanzan de manera directa

Ramiro Pérez Vásquez
9 de Septiembre de 2025
Eliminatoria rumbo al Mundial
Eliminatoria rumbo al Mundial | CRÉDITO X:CAF_Media

A unos meses del inicio del Mundial 2026 y con nuevo formato, las Eliminatorias de África están llegando a la recta final con miras al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El continente ya se encuentra ávido de demostrar su mejor futbol en el máximo torneo a nivel de selecciones.

La confederación del CAF puedes legar a obtener 10 boletos para las selecciones que logren avanzar a la cita, siendo el doble de los que tuvo en Qatar 2022.

CAF l CRÉDITO X:CAF_Media&nbsp;

Nuevo formato

Con 54 selecciones en África la Eliminatoria se encuentra en la última parte de su andar tras disputarse ya ocho fechas en un torneo donde aparecen nueve grupos con seis integrantes cada uno y solamente los líderes de cada sector avanzarán de forma directa.

Mientras que los mejores cuatro segundos se jugarán un Playoff por una plaza al repechaje en esta larga y extensa lista de participantes.

El certamen que inició en noviembre de 2023 tiene una primera fase de 10 fechas para culminar en octubre de 2025 y hasta el momento se ha completando ocho.

Eliminatoria en África l CRÉDITO X:CAF_Media&nbsp;

Calendario  

La Jornada 9 y 10 se jugarán en la Fecha FIFA de octubre. Cabe mencionar que los partidos entre Congo y Eritrea quedaron cancelados. 

Jornada 9
GRUPO A
Yibuti vs Egipto
Sierra Leona vs Burkina Faso
Etiopía vs Guinea-Bisáu

GRUPO B
Sudán del Sur vs Senegal
Togo vs República Democrática del Congo
Sudán vs Mauritania

GRUPO C
Lesoto vs Nigeria
Zimbabue vs Sudáfrica
Ruanda vs Benín

GRUPO D
Mauricio vs Camerún
Libia vs Cabo Verde
Suazilandia vs Angola

GRUPO E
Níger vs Congo
Tanzania vs Zambia

GRUPO F
Seychelles vs Costa de Marfil
Gambia vs Gabón
Burundi vs Kenia

GRUPO G
Somalia vs Argelia
Mozambique vs Guinea
Botsuana vs Uganda

GRUPO H
Santo Tomé y Príncipe vs Túnez
Malaui vs Guinea Ecuatorial
Liberia vs Namibia

GRUPO I
Chad vs Malí
República Centroafricana vs Ghana
Comoras vs Madagascar

Jornada 10
GRUPO A
Burkina Faso vs Etiopía
Yibuti vs Sierra Leona
Egipto vs Guinea-Bisáu

GRUPO B
República Democrática del Congo vs Sudán
Sudán del Sur vs Togo
Senegal vs Mauritania

GRUPO C
Sudáfrica vs Ruanda
Lesoto vs Zimbabue
Nigeria vs Benín

GRUPO D
Cabo Verde vs Suazilandia
Mauricio vs Libia
Camerún vs Angola

GRUPO E
Marruecos vs Congo
Zambia vs Níger

GRUPO F
Gabón vs Burundi
Seychelles vs Gambia
Costa de Marfil vs Kenia

GRUPO G
Guinea vs Botsuana
Somalia vs Mozambique
Argelia vs Uganda

GRUPO H
Guinea Ecuatorial vs Liberia
Santo Tomé y Príncipe vs Malaui
Túnez vs Namibia

GRUPO I
Ghana vs Comoras
Chad vs República Centroafricana
Malí vs Madagascar

GRUPO APTSPJ
Egipto208
Burkina Faso158
Sierra Leona 128
Guinea-Bisáu108
Etiopía 68
Yibuti18
   
GRUPO B  
Senegal188
RD Congo168
Sudán128
Togo78
Mauritania 68
Sudán del Sur 48
   
GRUPO C  
Sudáfrica178
Benín148
Nigeria118
Ruanda118
Lesoto68
Zimbabue48
   
GRUPO D  
Cabo verde198
Camerún158
Libia148
Angola108
Mauricio58
Eswatini28
   
GRUPO E  
Marruecos217
Tanzania107
Níger96
Zambia66
Congo16
Eritrea00
   
GRUPO F  
Costa de Marfil208
Gabón198
Gambia108
Burundi108
Kenia98
Seychelles08
   
GRUPO G  
Argelia198
Uganda158
Mozambique158
Guinea118
Botsuana98
Somalía18
   
GRUPO H  
Túnez228
Namibia158
Liberia118
Malaui108
Guinea Ecuatorial108
Santo Tomé y Príncipe08
   
GRUPO I  
Ghana198
Madagascar168
Comoras158
Malí128
República Centroafricana58
Chad18

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROSARIO LÓPEZ, ÁRBITRO DE PUMAS VS MONTERREY, SERÁ CITADO ANTE COMISIÓN DE ARBITRAJE 
 

TE PUEDE INTERESAR

Mundial 2026: El camino de Miguel Herrera y Luis Fernando Tena en busca de la clasificación

Futbol | 16/03/2025

Mundial 2026: El camino de Miguel Herrera y Luis Fernando Tena en busca de la clasificación
Gianni Infantino a dos años del Mundial 2026: 'Será el torneo más grande'

Futbol | 11/06/2024

Gianni Infantino a dos años del Mundial 2026: 'Será el torneo más grande'
La FIFA todavía no comienza con la venta oficial de boletos

Futbol | 25/09/2024

Mundial 2026: Ya hay reventa de boletos; FIFA todavía no los pone a la venta
Futbol
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 