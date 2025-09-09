Bolivia vence a Brasil y clasifica al repechaje del Mundial 2026

Medio boleto al mundial. Con un gol en solitario de Miguel Terceros y ayudados por la derrota de Venezuela ante Colombia, Bolivia consiguió medio boleto al Mundial del próximo año. Al terminar séptimos en la clasificatoria de la Conmebol, consiguió el pase al repechaje.

Bolivia necesitaba si o sí llevarse la victoria en casa frente a Brasil y esperar un descalabro de la vinotinto para poder clasificar. Afortunadamente para la Verde, ambas situaciones se dieron y ahora esperan rivales en el repechaje rumbo a la justa mundialista.

Están cerca del mundial | AP

Vencieron a la verdeamarela

Bolivia aprovechó la localía y con una sólida defensa, logró detener a la ofensiva de Brasil que, al ya estar clasificada a la siguiente ronda, decidió no utilizar a sus mejores jugadores. Aun así, gracias a un penal en los minutos finales del partido, Miguel Terceros pudo anotar el gol del triunfo.

Aunque para el segundo tiempo Carlo Ancelotti decidió mandar a sus figuras como Raphinha, Marquinhos, Joao Pedro y Estevao al terreno de juego, la pentacampeona del mundo no pudo responder y terminó sufriendo su sexta derrota de las Eliminatorias.

Accedieron al repechaje | AP

Buscan la historia

Ahora Bolivia y otras cinco selecciones pelearán en el Repechaje por obtener uno de los dos boletos para la justa mundialista. En caso de lograr clasificar, la Verder regresaría a una Copa del Mundo por primera vez desde Estados Unidos 1994.

Hasta el momento Bolivia sólo ha participado en tres mundiales, con los dos anteriores siendo Brasil 1950 y Uruguay 1930

Vencieron a Brasil | AP