Así marcha la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026

Las naciones de centroamérica buscan su pase al torneo más importante del mundo

REDACCIÓN RÉCORD
7 de Septiembre de 2025
Copa del Mundo
A menos de nueve meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026, las selecciones comenzaron su camino final para clasificar al torneo más bonito del mundo, siendo las escuadras de Concacaf las que más cambios verán en estas eliminatorias.

Con tres boletos a disputarse y dos más de repechaje, las 12 naciones de la zona se la jugarán el todo por el todo para poder unirse  a México, Estados Unidos y Canadá, selecciones de Concacaf que ya están clasificadas por ser las anfitrionas del evento.

Así será el orden y la clasificación 

Las 12 naciones fueron divididas en tres grupos de cuatro equipos, donde los primeros lugares tendrán su boleto al Mundial y los dos segundos mejores lugares irán al repechaje en busca del milagro.

Con solo una Jornada disputada, los grupos apenas comenzaron a tomar forma, pero será durante los próximos meses que se jueguen los seis juegos de la etapa final de la clasificación mundialista.

Grupo A

  1. El Salvador 3 pts.
  2. Panamá 1 pts.
  3. Surinam 1 pts.
  4. Guatemala 0 pts.

Grupo B

  1. Jamaica 3 pts.
  2. Trinidad y Tobago 1 pts.
  3. Curazao 1 pts.
  4. Bermudas 0 pts.

Grupo C

  1. Nicaragua 1 pts
  2. Costa Rica 1 pts.
  3. Haití 1 pts.
  4. Honduras 1 pts.
