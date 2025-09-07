¿Cuándo y dónde ver el Croacia vs Montenegro?

Continúan los partidos de Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial 2026, Croacia de la mano de Luka Modric se mide a la Selección de Montenegro que sigue presionando en la tabla de clasificación del Grupo L.

Los Aderezados dejaron muchas dudas en su primer duelo de esta Fecha FIFA luego de imponerse por la mínima a Islas Feroe gracias al solitario gol de Kramaric para sumar tres unidades importantes que lo mantienen en segundo puesto, pero con partidos menos.

Croacia l X:HNS_CFF

Por su parte, Montenegro tuvo un doloroso descalabro ante República Checa que lo ha dejado rezagado; Los de la ‘Montaña Negra’ fueron sorprendidos en casa con gol de vestir y gol en los últimos minutos del encuentro.

Clasificación

Croacia tiene todo encaminado para clasificarse como líderes del Grupo L; los croatas han disputado apenas tres partidos, pero no han perdido y tienen 9 puntos; Chequia por su parte es líder, sin embargo, ya tiene cinco juegos con apenas 12 puntos.

Montenegro con 4 partidos jugados son terceros con seis unidades, producto de dos victorias y dos derrotas. En el fondo se encuentran las Islas Feroe y Gibraltar.

Elimitorias l X:HNS_CFF

Croacia vs Montenegro

Todo está listo para el encuentro entre Croacia y Montenegro este 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen María, en punto de las 12:45 tiempo del centro de México y lo podrás sintonizar a través de SKY Sports.

Hora: 12:45hrs

Estadio: Maksimir

Transmisión: SKY Sports

UEFA l X:HNS_CFF



