¡Vive! Alemania derrota a Irlanda del Norte y respira en la clasificación

Tras un descalabro en su inicio en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, la Selección de Alemania logró venir de atrás y consiguió un triunfo ante Irlanda del Norte, lo que significó oxígeno puro.

Duelo Alemania vs Irlanda del Norte I AP

Primer tiempo sufrido

Desde el arranque del juego disputado en RheinEnergieStadion en la ciudad de Colonia, los locales intentaron llegar rápidamente al área del equipo contrario, sin embargo, una imprecisión en los pases alemanes, impidieron que el peligro llegara al área del portero de Irlanda, Bailey Peacock-Farrell.

Para fortuna de la afición bávara, el delantero de Newcastle, Nick Woltemade, recibió de espaldas al arco tras retener de buena manera el balón, sirvió para su compatriota, Serge Gnabry, quien no perdonó y puso el 1-0.

Tras casi media hora de un juego trabado por ambos equipos, un error en la salida alemana causó una buena jugada del equipo de Irlanda y tras una veloz llegada al área rival, Isaac Price no perdonó y marcó el empate del juego.

AP

Segundo tiempo de respiro

Con los fantasmas del juego anterior donde Alemania cayó 2-0 ante Eslovaquia, el equipo local salió con todo en busca de sus primeros tres puntos de estas eliminatorias, por lo que el impulso del público y el buen futbol de los dirigido por Julian Nagelsmann, causó que los alemanes se pusieran 2-1 tras una gran definición de Nadiem Amiri, en un disparo de tiro libre.

Ya con un equipo de Irlanda sin idea en el ataque y poca contundencia a la hora de ir al frente, los germanos salieron sangre y no dejaron pasar la oportunidad de sentenciar el juego, siendo Florian Wirtz, el encargado de subir el tercer gol a la pizarra gracias aun inatajable disparo.

Tras esta victoria, los Alemanes se colocan segundos en su grupo de clasificación y aunque esta victoria significó un auténtico respiro, la realidad es que Alemania no podrá confiarse en los juegos de eliminatoria por venir.

Tercer gol del equipo Alemán I AP