Memphis Depay supera a van Persie como máximo anotador histórico de Países Bajos

La Selección de Países Bajos venció a Lituania en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Con un marcador de 3 a 2, los neerlandeses registraron 10 puntos en la tabla, pero el encuentro tuvo un rasgo histórico.

AP

Memphis Depay, máximo anotador histórico de Países Bajos

Memphis Depay alcanzó 52 goles con su doblete, pero con 51 superó a Robin van Persie como el máximo anotador histórico de la Selección de Países Bajos. El atacante del Corinthians es ahora líder de la lista.

En 104 partidos jugados, Depay consiguió el registro de 52 tantos, mientras que van Persie necesitó dos encuentros menos para conseguir 50 goles. Memphis buscará aumentar su cuota en las siguientes Fechas FIFA y, por supuesto, en el Mundial.

AP

¿Quiénes son los máximos anotadores de Países Bajos?

Atrás de Depay y van Persie están Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert y Dennis Bergkamp, quienes no pudieron estar cerca de los 50 goles. El atacante que actualmente juega en la liga brasileña escribe su nombre en letras oro en la historia de su Selección.

Con este logro, Memphis Depay no solo se consolida como referente de la ofensiva neerlandesa, sino que también reafirma su vigencia en el plano internacional. Su capacidad para marcar en momentos clave lo convierte en una pieza fundamental para el futuro inmediato de Países Bajos, que sueña con volver a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo.

