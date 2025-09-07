Georgia golea a Bulgaria en casa y mantiene esperanzas de Mundial

Bulgaria, que cayó en su debut en el Grupo E de la clasificación de UEFA ante España, tenía oportunidad de mantener las posibilidades intactas, aunque sea de pelear un puesto de repechaje, cuando visitaron el Estadio Boris Paichadze, en Georgia, donde terminaron por despedirse de la copa del mundo en pleno mes de septiembre.

Georgia, que cayó 3-2 ante Turquía, dejó claras sus intenciones de sacar los tres puntos en casa cuando, a los 30 minutos de juego, Kvicha Kvaratskhelia abrió el marcador y, antes del término de la primera mitad, Nika Gagnidze puso el segundo en favor de los georgianos.

Con la cómoda ventaja en el marcador, Georgia bajó las revoluciones, Bulgaria buscó la manera de acercarse al marcador y, cuando generaron un par de oportunidades frente al marco de Mamardashvili, Georges Mikautadze anotó el tercer tanto y selló la victoria, y la goleada, de los georgianos ante los búlgaros.

Sobre el final, Giorgi Guliashvili estuvo cerca de marcar el cuarto gol del encuentro, pero el arquero búlgaro, y la lluvia en la capital de Georgia, evitaron que el delantero del FK Sarajevo pusiera su nombre en los goleadores del partido ante Bulgaria.

Con este resultado, a esperas del marcador entre Turquía y España, los Georgianos son segundos de grupo, Georgia enfrentará a España y a Turquía en la Fecha FIFA de octubre y cerrará la clasificación para el Mundial de 2026 ante España y Bulgaria en la Fecha FIFA de noviembre.

Bulgaria está matemáticamente eliminado, y no juega una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, donde eliminaron a México en Octavos de Final y terminaron en la cuarta posición tras caer ante Suecia.

