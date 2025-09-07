Lituania vs Países Bajos EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Este domingo, Lituania y Países Bajos continuarán su actividad dentro del Grupo G de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, el cual está a poco más de nueve meses de comenzar.

El conjunto lituano se ubica en cuarto puesto con solo tres puntos, por lo que será vital aprovechar la localía para seguir sumando y mantener la esperanza de clasificar.

Por su parte, el cuadro neerlandés marcha como líder de sector, pero está empatado con Finlandia y Polonia, motivo por el que no deben dejar escapar unidades.