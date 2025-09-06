Cristiano Ronaldo supera a Messi y ya es el segundo máximo anotador en Eliminatorias Mundialistas

Con 40 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo marcas y anotando goles. Hoy, sumó dos tantos más a sus estadísticas tras la goleada 5-0 de Portugal sobre Armenia, los cuales le permitieron superar el registro de Messi y ya es el segundo máximo anotador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas.

Gracias a su doblete, el astro portugués presume 38 dianas en partidos clasificatorios, pasando los 37 que contabiliza Lionel Messi con Argentina.

AP

De esta manera, CR7 está a solo un gol de igualar el récord absoluto que posee la leyenda de Guatemala, Carlos 'Pescadito' Ruiz.

Pese a su edad, Cristiano Ronaldo apunta a adueñarse con la cima de este rubro, pues a Portugal aún le restan cinco compromisos de la Eliminatoria de UEFA para la Copa del Mundo de 2026, mientras que a Messi solo le queda uno.

Así fue el segundo gol de CR7 contra Armenia | AP

Los siguientes partidos de Cristiano Ronaldo en Eliminatorias

El conjunto lusitano recién comenzó su actividad en el Grupo F y tiene todavía cinco pruebas por delante.

El próximo martes, visitará a Hungría en la segunda fecha de la ronda clasificatoria y tendrá la oportunidad de sumar su segundo triunfo.

Para la Fecha FIFA de octubre, CR7 y compañía cerrarán la primera vuelta en casa ante Irlanda y, después, volverán a verse las caras con los húngaros. Para noviembre, cerrarán su participación enfrentando nuevamente a Irlanda y cerrarán con Armenia.