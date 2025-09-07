¿Se vestirá de Blanco? Ibrahima Konaté da pistas sobre su llegada al Real Madrid

El futuro de Ibrahima Konaté en Liverpool es incierto, pues su contrato expira en verano de 2026 y de acuerdo a reportes desde Inglaterra, la negociaciones para renovar se estancaron hace algunos meses.

AP

Real Madrid quiere fichar gratis a Konaté

Con la situación contractual de Konaté, Real Madrid apareció como uno de los equipos que monitorea al jugador para incorporarlo de manera libre, algo similar a lo que pasó con Trent Alexander-Arnold, aunque finalmente pagaron 10 millones de euros para que el lateral se uniera unas semanas antes para el Mundial de Clubes.

Entre todos los rumores sobre su situación, Konaté dio pistas sobre su futuro. El central francés reveló que hay un compañero en la Selección que lo motiva a llegar al cuadro Blanco. "(Mbappé) me llama cada dos horas", contestó el defensor a la pregunta sobre si el delantero del Real Madrid lo presiona para hacer el movimiento.

AP

Aficionados de Liverpool reaccionaron a sus declaraciones de forma negativa, pues consideran que debería estar enfocado en su club actual, aunque comienzan a aceptar que su defensor se irá libre al Real Madrid.

¿Cómo juega Konaté?

Konaté ha destacado en Liverpool por su velocidad y fuerza para defender, y se ganó el cariño por ser pieza fundamental para los éxitos del club, como la FA Cup, Copa de la Liga y la Premier League de la temporada pasada.

AP



