Johan Vásquez a nada de renovar como capitán del Genoa

Las cosas para Johan Vásquez parecen ir mejorando cada vez más, no solo ya es uno de los capitanes del equipo del Genoa y titular indiscutible de México, sino que ahora parece que será renovado con su club y así quedarse hasta después de la Copa del Mundo.

Johan en Genoa I @GenoaCFC

Renovado hasta 2028

Después del juego amistosos de la Selección Mexicana y Japón, uno de los jugadores que más destacaron del duelo fue Johan Vásquez, brillando en la zona defensiva y rechazando cada balón que entraba al área del Tricolor, cosa que no pasa desapercibida en su club.

Con información de Gibran Rangel durante la transmisión del México vs Japón, se pudo saber que la renovación de Johan con el club de la Serie A, está prácticamente lista y que esta consta de una extensión de tiempo de casi cuatro años.

Sin duda, Vásquez se convirtió en una parte fundamental del equipo Genovés, aportando en la zona defensiva y aparentemente en el vestidor, siendo un líder nato tanto y con una disciplina extraordinaria en el video continente.

Johan en Selección Mexicana I IMAGO7

Titular en el Tri

Aunque Javier ‘Vasco’ Aguirre, no declaró de manera directa que el central es uno de sus 11 indiscutibles, las titularidades recibidas y la relevancia que tiene en el equipo mexicano, indican que Johan Vásquez no solo tiene asegurado su boleto al Mundial, sino que podría ser uno de los 11 indiscutibles.

Johan Vásquez y Rafa Márquez en México I IMAGO7