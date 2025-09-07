España golea a Turquía en su debut de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial

La Selección de España arrancó con el pie derecho su camino en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial, tras firmar un triunfo contundente frente a Turquía en el debut de ambos combinados nacionales.

España arranca con victoria | X: SEFutbol

El marcador se abrió temprano en el encuentro: al minuto 6, Pedri culminó una jugada colectiva para adelantar a los españoles. Poco después, Mikel Merino amplió la ventaja al 23’, y sobre el final del primer tiempo, nuevamente Merino volvió a hacerse presente en el marcador al 44’. Con ello, España se fue al descanso con una clara ventaja de 3-0.

España golea a Turquía | X: SEFutbol

En la segunda parte, el equipo ibérico mantuvo la intensidad. Apenas al 10’, Ferran Torres convirtió tras una gran jugada colectiva. Más tarde, al 16’, Merino completó su gran actuación con otro tanto, y Pedri, al 22’, también firmó su doblete. El festival ofensivo continuó con múltiples modificaciones por parte de ambos equipos: España dio ingreso a Ferran Torres, Fermín López, Jorge de Frutos, Rodri y Álvaro Morata; mientras que Turquía buscó reacción con los ingresos de Oguz Aydin, Zeki Celik, Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü y, en los minutos finales, Salih Ozcan.

Con esta goleada en el arranque de las clasificatorias, España envía un mensaje claro: quiere ser protagonista en el camino hacia la próxima Copa del Mundo. Turquía, por su parte, tendrá que reaccionar pronto si desea mantenerse en la pelea por un boleto.

Merino marcó hat-trick | X: SEFutbol