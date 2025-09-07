Eliminatorias de Concacaf: ¿Dónde ver el Panamá vs Guatemala? EN VIVO

Comenzó la ronda final en el sector de CONCACAF, para la clasificación de la Copa del Mundo 2026 y sin tres de sus principales naciones, los equipos restantes buscan meterse al al torneo más importante a nivel futbolístico.

Selección de Guatemala I MEXSPORT

La Guatemala del mexicano, Luis Fernando Tena, busca remediar su mal comienzo y poder soñar con un lugar en la justa mundialista, luego de caer 1-0 ante la selección de El Salvador.

Por otro lado, los siempre incómodos Panameños llegan de empatar con Surinam en un desastroso 0-0. Ahora los panameños querrán dar un golpe de autoridad que los mantenga en la parte alta del grupo.

Selección de Panamá I X

¿Cuándo y dónde ver el Panamá vs Guatemala?

FECHA: Lunes 8 de septiembre.

Lunes 8 de septiembre. HORA: 19:30.

19:30. LUGAR: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá.

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá. TRANSMISIÓN: No habrá transmisión en México.

Luis Fernando Tena en Guatemala I MEXSPORT