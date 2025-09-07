¿Qué le pasó a Lamine? El juvenil de España se pierde gol increíble ante Turquía

España sigue en plan grande rumbo al Mundial 2026, ‘La Roja’ se impuso con un escandaloso 6-0 sobre Turquía dentro del Grupo E de las Eliminatorias Europeas; sin embargo, la goleada pudo ser aún más holgada.

Y es que, Lamine Yamal, joya del FC Barcelona, terminó por llevarse el error del encuentro tras una falla increíble frente al marco abierto tras un contraataque orquestado por el propio juvenil.

Yamal l AP

Con el marcador 2-0 el jugador de 18 años tomaría el esférico desde propio terreno de juego para conducir por la banda derecha, varios metros, hasta llegar a linderos del área y tocar con Pedri mismo que le devolvería a la altura del manchón penal para finalizar volando el balón por encima de la portería.

Pese al error en la primera parte, terminaría sin anotaciones pero con dos asistencias colaborando para que España siga firme para la justa veraniega en sus primeros dos partidos. El jugador del Barça salió de cambio al minuto 73.

España l AP

Números de Lamine Yamal

Lamine Yamal desde la Eurocopa ha iniciado un camino en ascenso con España, conquistando el trofeo, ahora acumula un total de 23 partidos con la Selección absoluta registrando seis goles y 11 asistencias, figurando en los máximos torneos europeos.

España se da paseo

España no se midió y terminó opacando a Turquía, en una noche donde Mikel Merino y Pedri fueron los protagonistas con hat-trick y doblete respectivamente, uno más fue convertido por Ferran Torres para completar el resultado.

Españ golea l AP



