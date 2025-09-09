¿Miguel Herrera y Costa Rica están fuera del Mundial por el momento tras empate ante Haití

Contra las cuerdas. Miguel Herrera y Costa Rica no pudieron derrotar como locales a la Selección de Haití. A pesar de haber tenido una ventaja de 2-0, los dirigidos por el ‘Piojo’ dejaron ir la victoria y empataron 3-3 en duelo correspondiente a la Jornada 2 de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Así, además de no haber ganado en sus primeros dos encuentros, los Ticos están fuera en este momento de puestos para clasificarse al Mundial.

Ya en el partido, desde los primeros instantes parecía que se iba a vivir una fiesta en el Estadio Nacional desde Costa Rica. Apenas a los 55 segundos, Kenneth Vargas adelantó a los Ticos con un gran gol luego de un disparo raso de zurda a segundo poste. Posteriormente, los comandados por Miguel Herrera continuaron con el dominio en la cancha y en el mismo primer tiempo ampliaron la ventaja.

Al 34’, luego de una recuperación en medio campo, Orlando Galo con un pase que saltó líneas dejó solo al delantero Alonso Martínez, quien hizo efectivo el mano a mano contra el arquero rival y puso el 2-0, marcador que permaneció hasta el medio tiempo. Para la segunda parte, la Selección de Haití realizó una modificación que fue clave para el transcurso del partido.

Para la parte complementaria, Carl Fred Sainté salió del terreno de juego para darle ingreso a Duckens Nazon, quien cambió el rumbo del juego de inmediato. Al 55’, desde el manchón de penalti, el delantero haitiano hizo efectiva la pena máxima tras vencer a Keylor Navas y así poner el 2-1 en la pizarra. Y apenas dos minutos más tarde, el atacante completó su doblete y empató el juego.

Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica | MEXSPORT

Tras un tiro de esquina y tres cabezazos dentro del área, Nazon remató de chilena para poner el 2-2 en la pizarra, gol que desató abucheos en el Estadio Nacional de Costa Rica. Tras esto, Costa Rica no volvió a encontrar claridad en ataque a pesar de los cambios y cuando el partido estaba terminándose, la pesadilla se hizo más grande.

Tras una asistencia de luego por parte de Duke Lacroix, nuevamente Nazon se hizo presente en el área y con un remate potente convirtió el 2-3, que además de completar su hat trick, concretaba la remontada de la Selección visitante. Y aunque en el minuto 90 empató el juego Juan Pablo Vargas, no fue suficiente para retomar la ventaja, por lo que el juego terminó 3-3.

Con este empate, Honduras quedó como líder del Grupo C con cuatro puntos tras dos jornadas, seguido de Costa Rica y Haití con dos unidades cada una y con Nicaragua en el fondo.