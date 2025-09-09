Así fue el golazo de Alejandro Zendejas, jugador del América, en la victoria de Estados Unidos

Alejandro Zendejas aprovechó al máximo la confianza que le dio Mauricio Pochettino y se hizo presente en el marcador durante el triunfo de la Selección de Estados Unidos sobre Japón en duelo amistoso de la Fecha FIFA.

Zendejas anota gol con Estados Unidos | AP

El extremo del Club América arrancó como titular y fue protagonista al minuto 30’, cuando recibió un centro desde la banda izquierda y, con un potente disparo de volea de pierna zurda, mandó el balón al fondo de las redes para abrir el marcador. Su anotación encaminó a las “Barras y las Estrellas” hacia la victoria por 2-0.

On the volley. Into the lead. Alex Zendejas blasts one home!#USMNT x @VW pic.twitter.com/oVkdNcdKaW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2025

Este tanto representa el segundo gol de Zendejas con la camiseta estadounidense, consolidándose como una opción real para la convocatoria mundialista. El atacante azulcrema fue sustituido al minuto 65’, tras haber cumplido con una destacada actuación que le valió los reflectores.

Volea de Alejandro Zendejas | AP

Zendejas levanta la mano para el Mundial

Con 10 meses por delante antes de la Copa del Mundo, Zendejas sigue sumando argumentos para convencer a Pochettino. Su nivel con el Club América y sus aportaciones con la selección estadounidense podrían abrirle la puerta para vivir su primera experiencia mundialista.

Zendejas busca se convocado al Mundial | AP