Benín sentencia a Lesoto y reaviva su lucha por el Mundial 2026

El martes por la noche en Abiyán, el Estadio Félix Houphouët-Boigny se iluminó con el protagonismo de Benín, autor de una goleada que resonó en toda el África futbolística. Los Cheetahs aplastaron a Lesoto por 4-0, con una exhibición colectiva que dejó claro quién quería dominar el Grupo C en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El resultado no solo añade puntos a su casillero, sino que revitaliza su ambición de clasificación directa.

Desde el minuto uno, Benín se mostró superior. Dominó la posesión, inexistente de contragolpes lesotenses, y desplegó fluidez ofensiva bajo la dirección del técnico Gernot Rohr. El futbol desplegado fue claro, incisivo y demoledor, en contraste con una Lesoto superada en todas las líneas.

La ofensiva beninesa arrancó con el primer gol de Steve Mounié al minuto 6, preludio de una avalancha de llegadas y precisión. Antes del descanso, la ventaja ya era de tres tantos gracias a los goles de Andreas Hountondji (23’) e Hassane Imourane (33’). La segunda mitad solo sirvió para que Junior Olaitan cerrara el marcador con el cuarto tanto al 67’.

Lograron la goleada | X

Goleada tempranera que marcó el pulso del partido

Desde el pitazo inicial, los Cheetahs impusieron un ritmo aplastante. El gol tempranero de Mounié desestabilizó a Lesoto, que nunca logró recuperarse. Benín combinó verticalidad y precisión, entre líneas y extremos, conduciendo el balón con inteligencia y esperanzas renovadas.

Hountondji aprovechó esta dinámica para anotar el segundo después de una buena asistencia de Mounié, y Imourane replicó el golpe antes del descanso gracias a un pase quirúrgico de Junior Olaitan. Cada ataque era una declaración de intenciones.

Vencieron a Lesoto | X

Consagración colectiva y contexto en el Grupo C

El cuarto gol de Junior Olaitan, un mediocampista ofensivo que cerró la cuenta al 67’, redondeó una actuación completa tanto individual como grupal. El dominio no fue circunstancial: fue una demostración que mezcla intensidad, calidad técnica y cohesión táctica.

Con esta victoria, Benín se ubica con 14 puntos en el segundo lugar del Grupo C, justo detrás de Sudáfrica (17 puntos), líder que también ganó su partido en esta fecha. Nigeria y Ruanda también siguen en carrera, lo que convierte la recta final en una contienda emocionante y sin margen para errores.

Ya son segundos | X