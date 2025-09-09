Empate sin goles en Franceville: Gabón y Costa de Marfil aplazan la definición del Grupo F

El martes 9 de septiembre, bajo un cielo plomizo en Franceville, el Stade de Franceville se convirtió en el testigo mudo de un duelo táctico entre Gabón y Costa de Marfil, que terminó con un empate sin goles. Este resultado dejó a ambos combinados con la sensación de no haber cumplido del todo, aunque mantuvo vivo el pulso competitivo del Grupo F en las Eliminatorias CAF rumbo a Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El ritmo del partido fue pausado. Ninguno de los dos equipos encontró la llave para romper la puerta rival. La zaga gabonesa estuvo alerta, con Guillermo ganando duelos por aire y marcaje férreo en el centro del campo, mientras que Costa de Marfil respondió con disciplina táctica y cero fisuras en su banda defensiva.

Las estadísticas previas también lo advertían: ambas selecciones tienen altas tasas de partidos con vallas invictas. Gabón registra un porcentaje notable de clean sheets, especialmente como local, mientras que Costa de Marfil mantiene una solidez a prueba de balas.

Contexto en el Grupo F y balance final

Este empate mantiene al Grupo F en cuarentena competitiva. Antes de este duelo, Gabón había alcanzado momentáneamente la cima tras la goleada 4-0 contra Seychelles impulsada por un hat-trick de Denis Bouanga. Sin embargo, este resultado no les permite despegarse: la clasificación directa sigue en juego, y Costa de Marfil, con este punto, conserva su impulso para mantenerse cerca.

La próxima ventana clasificatoria incluirá partidos clave para ambas naciones. Por ahora, el empate fue una tregua táctica digna, pero no definitoria. El objetivo claro es ganar sobre el terreno y recuperar la capacidad ofensiva que este 0-0 sembró en ambas partes.