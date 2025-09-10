Un aficionado detenido por insultar racialmente a Kylian Mbappé en un partido de LaLiga

La policía española detuvo a un aficionado acusado de insultar racialmente a Kylian Mbappé durante un partido de la liga española el mes pasado. El individuo fue detenido tras ser identificado en una investigación iniciada a raíz de una denuncia oficial de LaLiga de España.

La policía indicó que el aficionado, cuya identidad no fue pública, fue acusado de hacer gestos y sonidos de mono hacia la estrella de Real Madrid.

Mbappé fue víctima de racismo con Real Madrid | AP

Los insultos se produjeron al final de la primera parte de la victoria del Madrid por 3-0 ante Real Oviedo el 24 de agosto, después de que Mbappé marcó el primer gol. En los últimos años se han registrado varios insultos racistas por parte de aficionados contra jugadores negros en España.

La semana pasada, un aficionado de Espanyol acusado de insultar racialmente al delantero de Athletic Bilbao, Iñaki Williams, durante un partido de la liga española hace cinco años, aceptó un acuerdo para evitar la cárcel.

Iñaki Williams es otro de los jugadores que han recibido insultos racistas | AP

En mayo, cinco aficionados de Valladolid que insultaron racialmente al delantero de Real Madrid, Vinícius Júnior, en 2022 fueron declarados culpables en la primera sentencia en España que condenó los insultos racistas en un estadio de fútbol como delito de odio.

El año pasado, tres aficionados de Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión tras declararse culpables de insultar racialmente a Vinícius, en lo que fue la primera condena por casos relacionados con el racismo —no basados ​​en un delito de odio— en el fútbol profesional español.

Vinicius también ha sido víctima de racismo | AP