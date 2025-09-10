Mbappé, cerca de sentir 'asco' por el futbol: "Soy fatalista sobre el mundo del futbol"

Desde los 17 años que sorprendió al mundo entero jugando para el Mónaco, hoy siendo estrella y referente de Francia y el Real Madrid, Kylian Mbappé confiesa como se siente en esta posición de elite en el deporte y confiese que la pasión por el futbol lo ha salvado de sentir asco por todo lo relacionado con el balompié.

En entre vista para L'Equipe, Kylian Mbappé confesó que es fatalista respecto al mundo del futbol, sin embargo, el astro francés también confesó que los aficionados y y el amor por el deporte ha sido lo que lo ha mantenido a flote y por fortuna, aún no se harta de todo esto.

Kylian Mbappé y su 'asco' por el mundo del futbol | AP

"Soy fatalista sobre el mundo del futbol pero no sobre la vida. La vida es hermosa. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de 'solo' venir a ver un espectáculo, y no saber lo que pasa detrás de escena. Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría asqueado hace mucho tiempo.", mencionó en entrevista Mbappé.

La manera en la que Kylian Mbappé ve el futbol es tan mala, que el astro francés mencionó que caso de tener hijos en un futuro, él mismo les aconsejaría que se alejen del mundo del futbol, esto a pesar de que él es una de los máximos referentes del deporte en todo el orbe.

Mbappé, referente de Francia y el Real Madrid | AP

"Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes... nunca le aconsejaría a mi hijo involucrarse en el futbol", declaró Mbappé.

Por último Kylian Mbappé también se dio el tiempo de aclarar todo el tema legal que tiene contra su exequipo, mencionando que es su derecho como trabajador el dinero que está exigiendo y señalando que no es un tema contra el equipo, pues dice estar agradecido con el PSG y confesó amor a la institución.

"Es mi derecho legal, es la ley laboral. La manera en que se llevaron los procedimientos, dio la impresión de que quería hacer daño al PSG. Firmé un contrato de trabajo y solo quería que me pagaran. No tengo nada en contra del PSG, amo ese club, tengo amigos ahí. Pero es la única manera de obtener lo que me deben.

Kylian Mbappé y su disputa legal con PSG | AP