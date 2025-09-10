Milan 'presume' a Santiago Giménez tras golazo contra Corea

Santiago Giménez se vistió de héroe en los últimos minutos del encuentro entre México y Corea del Sur, pues consiguió el empate con un golazo para darle el empate al equipo dirigido por Javier Aguirre. Con ello, el delantero del Milan fue aclamado por la afición nacional y de su club.

IMAGO7

Milan presume a Santi Giménez

En redes sociales, el AC Milan celebró el gol del mexicano con una publicación en la que presume las aportaciones de anotación tanto de Giménez como de Christian Pulisic. Los aficionados del conjunto Rossoneri aplaudieron las acciones de sus dos jugadores.

El gol de Giménez llega en medio de un contexto complicado para el mexicano, ya que los rumores apuntaban a que se iba a la Roma. Bajo el mando de Massimiliano Allegri, el delantero deberá ganarse su lugar en la plantilla titular del Milan.

IMAGO7

Giménez y su consolidación en Europa

Con este tanto, Giménez sigue en el camino de consolidarse como una de las piezas más importantes para el futuro de la Selección Mexicana, al demostrar su capacidad para aparecer en momentos clave. Su actuación ante Corea del Sur también refuerza el respaldo que ha recibido por parte de Javier Aguirre, quien ha confiado en su talento para liderar el ataque del Tricolor.

El delantero de 24 años sigue en pleno ascenso dentro del futbol europeo y su desempeño con el Milan será determinante para asegurar un lugar fijo en el once titular. Con el mercado de fichajes que generó rumores, el mexicano se enfoca en mantener su nivel y convertirse en un referente tanto en su club como en la Selección Nacional.

IMAGO7