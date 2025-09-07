Figura de Japón intercambia camiseta con Santiago Giménez

México y Japón firmaron un empate sin goles en Oakland, California, en un amistoso internacional que sirve como preparación rumbo al Mundial 2026, donde ambas selecciones ya tienen asegurada su participación. Aunque el duelo careció de emociones frente a las porterías, un gesto al final del encuentro acaparó la conversación en redes sociales.

MEXSPORT

Ayase Ueda intercambió camiseta con Santiago Giménez

El protagonista fue Ayase Ueda, delantero de la selección nipona, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto portando la camiseta del Tricolor. El japonés había intercambiado su jersey con Santiago Giménez, excompañero en el Feyenoord, lo que generó revuelo y comentarios positivos entre los aficionados.

Ueda y Giménez fueron captados conversando y fundiéndose en un abrazo antes de entregarse mutuamente sus camisetas, demostrando la amistad que surgió durante su etapa en el conjunto de Róterdam. El nipón llegó al club en 2023 como competencia directa del mexicano y, tras su salida al Milan en febrero, heredó la titularidad.

MEXSPORT

Actualmente, Ueda atraviesa un gran momento con Feyenoord, donde ya suma cuatro goles en tres partidos de la Eredivisie. Su buen arranque de temporada refuerza el papel protagónico que ha tomado en la ofensiva del campeón neerlandés, ocupando el lugar que en su momento dejó Giménez.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

El empate ante Japón es apenas el inicio de la gira de preparación de México bajo el mando de Javier Aguirre. El próximo martes 9 de septiembre, el Tricolor se medirá a Corea del Sur, que viene de derrotar 0-2 a Estados Unidos, en lo que promete ser otra prueba exigente para el equipo nacional.

MEXSPORT