Hirving 'Chucky' Lozano tras volver al Tri: "Tenía muchas ganar de regresar a la Selección"

Este fin de semana, de Fecha FIFA, la Selección Mexicana igualó sin goles ante Japón en el Oakland Coliseum, encuentro donde Hirving "Chucky" Lozano reapareció con el Tricolor después de más de un año de ausencia.

Justo a la hora de juego, Lozano ingresó al terreno de juego en sustitución de Alexis Vega, tras concretarse el empate, donde el Chucky tuvo una opción clara de gol, el extremo mexicano habló sobre lo que significa para él su regreso a la Selección Mexicana.

Lozano volvió a la selección | MEXSPORT

"Tenía muchas ganas de regresar a la selección, me dieron la oportunidad y hay que aprovecharla, hay que trabajar duro, hay que hacer buenas actuaciones y hay que seguir trabajando", comentó Lozano para TUDN.

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo martes, ahora, en Geodis Park, donde Lozano podría ser titular antes de volver con su club para cerrar la temporada en la Major League Soccer.

