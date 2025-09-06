Hirving 'Chucky' Lozano tras volver al Tri: "Tenía muchas ganar de regresar a la Selección"

El extremo del San Diego FC, en la MLS, habló sobre su regreso a la Selección Mexicana luego del empate ante Japón

Marcos Olvera García
6 de Septiembre de 2025
Lozano habló sobre su regreso al Tricolor
Lozano habló sobre su regreso al Tricolor | MEXSPORT

Este fin de semana, de Fecha FIFA, la Selección Mexicana igualó sin goles ante Japón en el Oakland Coliseum, encuentro donde Hirving "Chucky" Lozano reapareció con el Tricolor después de más de un año de ausencia.

Justo a la hora de juego, Lozano ingresó al terreno de juego en sustitución de Alexis Vega, tras concretarse el empate, donde el Chucky tuvo una opción clara de gol, el extremo mexicano habló sobre lo que significa para él su regreso a la Selección Mexicana.

Lozano volvió a la selección | MEXSPORT
Lozano volvió a la selección | MEXSPORT

"Tenía muchas ganas de regresar a la selección, me dieron la oportunidad y hay que aprovecharla, hay que trabajar duro, hay que hacer buenas actuaciones y hay que seguir trabajando", comentó Lozano para TUDN.

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo martes, ahora, en Geodis Park, donde Lozano podría ser titular antes de volver con su club para cerrar la temporada en la Major League Soccer.

Lozano volvió a la selección | MEXSPORT
Lozano volvió a la selección | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

La afición mexicana abucheó a la Selección Mexicana

Selección Mexicana | 06/09/2025

Afición mexicana no perdona y abuchea al Tricolor tras empatar ante Japón
México igualó con Japón en Oakland

Selección Mexicana | 06/09/2025

México iguala sin goles frente a Japón en el primer duelo de Fecha FIFA
Lozano regresó a la Selección Mexicana

Selección Mexicana | 06/09/2025

Hirving Lozano reaparece con el Tri tras más de un año de ausencia
Te recomendamos
Afición mexicana no perdona y abuchea al Tricolor tras empatar ante Japón
Selección Mexicana
Futbol

LO ÚLTIMO

 