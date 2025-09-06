Afición mexicana no perdona y abuchea al Tricolor tras empatar ante Japón

Mal y de malas. La Selección Mexicana empató 0-0 frente a Japón en partido amistoso internacional disputado en el Oakland Coliseum, donde se registró una asistencia oficial de 42,278 aficionados.

El encuentro dejó un sabor amargo no solo por el marcador sin goles, sino por la falta de contundencia del Tricolor, situación que terminó por enfurecer a los seguidores mexicanos que se dieron cita en el estadio.

Imágenes del México vs Japón | IMAGO7

Al término del partido, los abucheos se hicieron presentes desde las gradas, reflejando el descontento de la afición con el rendimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre, que no logró superar a una selección nipona que mostró mayor dinamismo durante varios pasajes del juego.

Y es que el abucheo se escuchó hasta en la transmisión de TV. Cabe señalar, que la afición mexicana fue superior en el inmueble estadounidense.

