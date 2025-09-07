César Montes podrá jugar ante Corea del Sur pese a expulsión contra Japón

La tranquilidad llegó a la concentración de la Selección Mexicana, que no perderá a César Montes para el compromiso contra Corea del Sur este martes. El defensa se fue expulsado en la compensación tras cortar el avance de Ayese Ueda que se perfilaba a quedar mano a mano ante Luis Ángel Malagón.

Montes podrá estar en el próximo juego del Tri | MEXSPORT

Inicialmente, el árbitro del partido solo amontestó al zaguero mexicano, pero tras la revisión en el VAR le mostró la roja directa. Ello generó preocupación pues hubiera implicado una segunda baja para el equipo de Javier Aguirre, luego de la de Edson Álvarez que salió lesionado. Sin embargo, Montes sí podrá estar ante los Tigres de Asia.

¿Por qué César Montes podrá jugar ante Corea?

Al igual que a nivel de clubes, cuando un jugador recibe una tarjeta roja está obligado a cumplir una sanción de un partido suspendido, a veces más si hay agravantes, como juego brusco o actitud antideportiva. Sin embargo, al tratarse de un partido amistoso, no se contempla un castigo para los jugadores expulsados.

El 'Cachorro' fue expulsado tras la revisión en el VAR | MEXSPORT

Por ello, el 'Cachorro' estará disponible para el próximo amistoso de la actual Fecha FIFA. Ahora será decisión del 'Vasco' alinear o no al futbolista de Lokomotiv de Moscú en la dupla central, a lado de Johan Vásquez.

Confusión con las expulsiones y la FIFA

El caso de Montes contrasta con lo ocurrido en la Copa Oro, en la cual jugadores de las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá fueron sancionados por distintos motivos. Sin embargo, como los tres representativos no tendrán más partidos oficiales hasta la Copa Mundial 2026, la FIFA dio permiso para que cumplieran la sanción en los encuentros amistosos.

César Montes sí podrá estar ante Corea | MEXSPORT